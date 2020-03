No Dia da Mulher, bibliotecária é espancada e ameaçada de morte pelo marido no Amazonas

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

Manaus/AM - Uma bibliotecária foi espancada e ameaçada de morte com uma faca na frente da filha de três anos, na manhã desse domingo (8), na cidade de Parintins, no interior do Amazonas. O autor do crime é o próprio companheiro dela que já foi preso.

Segundo a vítima, o acusado teria a torturado por horas e a mantido em cárcere junto com a criança dentro do quarto da casa onde moram. Descontrolado, ele riscava a parede com uma faca e afirmava que iria matá-la:

“Ele me manteve presa no quarto por mais de uma hora e furava a parede com a faca e dizia que se eu gritasse ele enfiaria a faca na minha cabeça. Em um determinado momento a polícia chegou no local e ele tampou minha boca para não gritar até que a polícia foi embora do local, eu vivi momentos de terror”, relatou.

Para tentar pedir ajuda, ela decidiu fingir que estava tudo bem para acalmar o homem e o conheceu a sair para comprar comida para ela e a menina. Assim que elo esposo saiu, ela teria pego um celular que conseguiu esconder e ligou para os pais relatando a situação.

Em alguns minutos o pai da vítima chegou ao local, mas o genro já havia retornado e estava trancado com a família. Desesperado, o homem decidiu arrombar a porta e lutou com o agressor para libertar a filha.

O acusado fugiu a e mulher teme pela vida dela e da criança: “Agora ele ainda está solto e nunca vou esquecer que ele dizia se eu for preso vou te matar onde eu te encontrar”, desabafou a jovem uma rede social.