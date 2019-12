No Amazonas, três homens são encontrados degolados em ramal na BR-174

Manaus/AM - Um crime bárbaro chocou moradores do ramal São Sebastião, na BR-174, nas proximidades do município de presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. É que três homens foram encontrados degolados no local, na tarde do último sábado (21).

Segundo a polícia, as vítima tem 18, 28, e 39 anos, mas não tiveram os nomes divulgados. Eles estavam em uma área de mata, com as mãos amarradas e o pescoço cortado. A perícia constatou que eles foram espancados antes da execução e que os golpes se concentraram na região da cabeça.

Todos os homens são moradores do ramal e bastante conhecidos na vizinhança. O delegado Valdinei Silva afirma que a polícia está trabalhando no caso e em breve deve ter mais informações a cerca do crime. Até a manhã dessa segunda-feira (23), ninguém havia sido preso.