No Amazonas, piratas de rios usavam barco falso da PC para roubar drogas e flutuantes

Manaus/AM - Policiais encontraram e apreenderam nessa quinta-feira (9), uma lancha disfarçada como nome da Polícia Civil que era usada por piratas de rio em assaltos na região de Coari, no interior do Amazonas.

Segundo a PC, a embarcação estava escondida em uma área de igapó de difícil acesso no Lago da Comunidade Santa Maria do Poção, no rio Copéa. Os agentes descobriram que armados no barco e disfarçados de policiais, os piratas se aproximavam de outras embarcações que passavam pela áreas do Rio Japurá e do alto Rio Solimões e simulavam uma fiscalização de rotina.

Assim que entravam nos barcos, eles rendiam os passageiros e funcionários e anunciavam o assalto. Os principais alvos do grupo eram criminosos que transportavam drogas, mas eles também cometiam roubos a flutuantes, de onde costumavam levar comida e combustível.

Buscas foram feitas nas imediações pelos supostos líderes do grupo que seriam da cidade de Coari, mas nenhum deles foram localizados.