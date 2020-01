No Amazonas, três pessoas são baleadas ao invadirem delegacia para linchar estuprador

Manaus/AM - A invasão a uma delegacia de Fonte Boa, no interior do Amazonas, que terminou no linchamento do suspeito de estuprar e matar uma criança, também deixou três pessoas baleadas.

O trio teria sido ferido ao Segundo um enfermeiro do Hospital Manuel Paes de Lemos, para onde as vítimas foram levadas, uma delas foi atingida gravemente no fêmur e vai precisar amputar a perna. Ele conta que o homem aguarda transferência para um hospital da capital onde a cirurgia deve ser realizada com urgência.

De acordo com Tony de Oliveira, jornalista que mora em Fonte Boa, os outros dois feridos não correm risco de morte. Eles foram atingidos na perna e no tórax, mas já receberam atendimento médico e passam bem.

O clima na cidade ainda é de tensão e equipes policiais estão sendo enviadas de Manaus para município a fim de reforçar a segurança e avaliar os danos a unidade policial.