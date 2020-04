No Amazonas, homem é preso após jogar arma no telhado de casa durante fuga

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Manaus/AM - Um homem de 27 anos foi preso depois de arremessar uma arma no telhado de uma casa durante fuga da polícia nesse sábado (4), no município de Presidente Figueiredo, no Amazonas.

Conforme a PM, uma viatura estava patrulhando fazendo patrulha pela área por volta das 15h, quando avistou o jovem com uma mochila nas costas em uma motocicleta.

Ao perceber que ele ficou nervoso ao ver o carro da PM, os agentes tentaram abordá-lo, mas ele acelerou e tentou fugir. No meio da caminho, ele arremessou a mochila para cima do telhado de uma casa e entrou nela.

Dentro da bolsa a polícia encontrou um revólver calibre 38 e várias porções de drogas. Ele foi preso em flagrante e levado para o 37º Distrito Integrado de Polícia (DIP).