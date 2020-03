No Amazonas, homem é preso após ex-mulher desaparecer durante passeio de voadeira em rio

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

Manaus/AM - Um homem de 33 anos foi preso na noite da quinta-feira (5), suspeito de ter matado a ex-companheira Jucicleite Pereira Bezerra, de 30 anos, após a mesma desaparecer durante um passeio de voadeira na última quarta-feira (4), em uma região de banho nas proximidades de Boca do Limào, em Barreirinha, no interior do Amazonas.



Foto: PMAM

Populares causaram tumulto durante a prisão, o que mais tarde motivou a transferência do homem para o município de Parintins.

Preso por suspeita de feminicídio, o homem chegou a alegar para a família da vítima que ela cometeu suicídio durante o passeio, tomando veneno e se jogando no rio voluntariamente.

A polícia acredita que o suspeito matou a vítima por não aceitar o fim do relacionamento.

O Corpo de Bombeiros encerrou no fim da tarde desta sexta-feira as buscas por Jucicleide, que devem retornar na manhã deste sábado (7).