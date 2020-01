No Amazonas, homem desaparecido é achado boiando no Rio Solimões

Manaus/AM - O corpo de um homem foi encontrado nesse domingo (5), boiando no Rio Solimões, no município de Manacapuru, no interior do Amazona. A vítima apresentava sinais de tortura e várias e algumas perfurações pelo corpo.

Segundo a família, o rapaz estava desaparecido desde a última sexta-feira (5) e buscas estavam sendo feitas desde então, mas sem sucesso.

Uma testemunha relatou a polícia que ele havia sido sequestrado por três homens que estavam em um carro. Na tarde desse domingo, populares o encontraram em um trecho do rio. A polícia investiga o crime.