No Amazonas, grupo invade quarto de hotel e tortura vítimas durante assalto

Manaus/AM - Quatro homens com idade entre 19 e 23 anos, foram presos suspeitos de torturarem e roubarem três pessoas na cidade de Tefé, no interior do Amazonas.

As vítimas estavam um hotel quando foram rendidas. O grupo invadiu o quarto armado com facas e arma de fogo e espancaram o trio, até que um deles que é dono de uma drogaria, entregasse R$ 15 mil que estava com ele.

Além do dinheiro, o bando ainda fugiu levando joias, notebooks, relógio, e eletrônicos. Denunciados pela população, ele foram presos ainda na cidade e na casa em que moravam, a polícia recuperou parte dos objetos e a metade do dinheiro.

Os acusados já tinham passagem pela polícia pelos mesmos crimes e são ex-presidiários. Eles foram autuados novamente.