Mulher é flagrada aplicando golpes em clínica de estética no Vieiralves

Manaus/AM - Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante na tarde desta sexta-feira (7), suspeita de aplicar golpes em uma clínica de estética situada no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus.

Segundo a delegada Juliana Tuma, titular do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a mulher agendava vários serviços na clínica e realizava a transferência bancária com o valor do serviço ofertado pelo estabelecimento, porém, posteriormente, cancelava a transferência e, mesmo assim, conseguia realizar o procedimento estético. A delegada disse que já foi a quinta vez que a mulher aplicou o golpe no lugar.

“Hoje, no momento em que os funcionários perceberam que a suspeita estava na clínica novamente, imediatamente acionaram a nossa equipe. Nos deslocamos até o local e conseguimos identificá-la e efetuamos a prisão dela. O prejuízo da clínica gira em torno de R$ 1,5 mil. Durante a prisão, a infratora assumiu a autoria do delito. Ela também já possui passagem pela polícia pela mesma prática criminosa”, disse a titular do 22° DIP.

A mulher foi autuada em flagrante por estelionato. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio do 22° DIP, ela será levada para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da cidade.