Mulher é atacada e morta a facadas pelo próprio marido no Amazonas

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

Manaus/AM - Um homem de 57 anos, assassinou a própria esposa a facadas na noite desse domingo (8), no município de Beruri, no Amazonas.

Testemunhas contaram a polícia que casal estava consumindo bebida alcoólica quando se desentendeu e começou a discutir. Alterado, o homem se armou com uma faca de cozinha e avançou na mulher golpeando-a várias vezes.

O autor do crime conseguiu fugir, enquanto amigos e familiares tentavam socorrer a vítima, mas ela não resistiu. O desespero tomou conta do encontrá-lo. A Polícia Civil está conduzindo as investigações.