Mulher condenada que ajudou comparsa a roubar mototaxista é presa em Manaus

Manaus/AM - Adriana de Souza Viera, 27, foi presa na manhã de sexta-feira (6), em cumprimento a mandado de prisão, em razão de sentença condenatória, por crime de roubo. A prisão ocorreu no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a titular do 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegada Juliana Tuma, Adriana cometeu o crime no dia 14 de fevereiro de 2017. Na ocasião, ela estava acompanhada de um homem, ainda não identificado, e juntos assaltaram um mototaxista, no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte da cidade.

“Na época do ocorrido, os dois infratores levaram a moto da vítima para efetuar o crimes utilizando o veículo. A dupla estava utilizando um simulacro de arma de fogo para cometer os delitos. A autora tinha em aberto em nome dela essa ordem judicial, em razão de sentença condenatória por este crime, e na última sexta-feira conseguimos dar cumprimento”, explicou.

Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, Adriana foi encaminhada para audiência de custodia.