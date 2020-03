Moradores de Monte Horebe se preparam para enfrentar a polícia com paredão humano

Manaus/AM - Desde que uma megaoperação para retirada de milhares de famílias da área de ocupação irregular Monte Horebe, Na Zona Norte, foi anunciada pelo Governo do Amazonas, o clima ficou tenso entre os moradores do local. Na noite deste domingo (1), eles prometeram fazer uma cordão humano para evitar que a polícia destrua as residências.

Um morador do conjunto Viver Melhor informou para a redação do Portal do Holanda, que o cenário é de guerra, sendo um dos lados de agentes munidos de armas e uniformes, e do outro, homens, mulheres e crianças fazendo orações, cartazes e mostrando o enorme descontentamento.

Ainda segundo o morador, a reintegração, foi marcada para o início da madrugada, mas desde sábado (29), moradores do conjunto já não tinham água em suas torneiras, devido a interrupção da empresa responsável, já por conta da retirada dos moradores de Monte Horebe.