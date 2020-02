Menos de 1 mês após linchamento, outro homem é preso por estuprar criança no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 54 anos foi preso na noite dessa quarta-feira (12), suspeito de estuprar uma criança de sete anos no município de Fonte Boa, no interior do Amazonas.

A vítima é a própria filha do acusado e o crime está causando revolta entre populares. Segundo a polícia, por questões de segurança, após ser apresentado no 55º DIP, o suspeito foi encaminhado para a unidade de Tefé.

Este é o segundo caso de estupro envolvendo crianças na cidade de Fonte Boa, em menos de um mês. No último dia 17 de janeiro, Ronald Gomes Borges, 28, foi morto e esquartejado depois de confessar ter estuprado e assassinado a vizinha de 11 anos.