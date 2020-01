Manaus/AM - Um menino de penas três anos foi encontrado morto nesse sábado (18), em um estrada na cidade de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas.

O corpo estava em estado de decomposição, jogado às margens da via na zona rural do município. Um casal é suspeito do crime e está sendo procurado pela polícia local. A causa da morte da criança ainda não foi divulgada.