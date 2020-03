Manaus F.C dá goleada em rival e garante vaga na Copa do Brasil 2021

Manaus/AM - O Manaus F.C levou na noite desta domingo (1) o troféu de campeão do primeiro turno do Campeonato Amazonense, ao ganhar do rival Amazonas FC por 4 a 1. O jogo aconteceu na Arena da Amazônia e levou mais de 4 mil torcedores para o estado.

Os gols da partida foram marcados pelos craques do Manaus Thiago Spice, Janeudo, Mateus Oliveira e Gilson. O único gol do Amazonas foi feito pelo Amazonas saiu de Maikon Leite.

Com o resultado, o Manaus garante uma das duas vagas que o estado tem na Copa do Brasil de 2021.