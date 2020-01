Mãe de menino de 3 anos assassinado no Amazonas, diz que madrasta matou por ciúmes

Manaus/AM - Aline Silva, 21, mãe do menino de três anos assassinado em Nova Olinda do Norte, no Amazonas, contou na manhã de hoje (21), que dias antes do crime a madrasta Maria José Bezerra dos Santos, 24, já vinha ameaçando a criança.

Em entrevista, ela contou que Robert Nascimento, 21, pai de Luiz Henrique, vinha tentando reatar o relacionamento com ela: “Ele ficava mandado mensagens, eu tenho tudo salvo”.

O fato teria suscitado a ira de Maria, que chegou a ligar para Aline afirmando que iria matar o filho dela. A mulher se desesperou e tentou recuperar a criança, mas foi acalmada por familiares que acharam que a suspeita não teria coragem de atacar o pequeno. Dias depois receberam a notícia do encontro do corpo.

A avó materna, revela que a própria filha de 10 anos da acusada conta que Luiz Henrique era espancado com frequência pelo casal. A família do garoto agora pede ajuda para conseguir o translado do corpo de Luiz para Manaus.

E pede a polícia que o mesmo seja submetido ao exame de necropsia, pois querem saber de fato, como a criança foi assassinada. O crime já foi confessou pelo casal, nas a família não tem detalhes doe como tudo aconteceu.