Manaus/AM - A Justiça do Amazonas indeferiu no início deste ano, um pedido de habeas corpus solicitado pelo advogado do enfermeiro defesa de Anderson Magno Barros da Silva, 40.

O enfermeiro é suspeito de dopar e estuprar a própria sobrinha, Aline Alves de Melo, 14, em outubro de 2019.

Na ocasião do crime, a jovem acabo morrendo após engasgar no próprio vomito. Ele segue preso em uma unidade prisional.