Justiça do Paraguai decide manter Ronaldinho Gaúcho e irmão presos

Ronaldinho Gaúcho e o irmão, Assis, devem permanecer presos, determinou a Justiça do Paraguai após audiência de custódia que durou mais de quatro horas na manhã deste sábado (7). Os dois, que haviam comprado passagens para retornar ao Brasil na madrugada deste sábado, são acusados de entrar no país com passaportes falsos.

Segundo o Globo Esporte, o promotor Osmar Legal pediu que a prisão preventiva, determinada e cumprida na noite da sexta-feira (6), fosse mantida, alegando "risco de fuga e que o Brasil não extradita seus cidadãos".

A defesa do jogador e seu irmão tentou transformar a prisão em domiciliar, afirmando que Assis tem problemas cardíacos e precisa de cuidados médicos, no entanto, não apresentou exames ou atestados exigidos pela lei paraguaia.