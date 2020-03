Justiça decreta prisão preventiva do suspeito de assassinar peixeiro em Manaus

Um 'tac' para a Umanizzare

Manaus/AM - A Justiça decretou na tarde desta quinta-feira (12), durante audiência de custódia, a prisão preventiva de Luis Carmo de Souza, 20, suspeito de assassinar a golpes de terçado o peixeiro João Meireles Ribeiro, 57. O crime ocorreu na casa da vítima no beco Benjamim Constant, bairro Petrópolis, zona Sul, na tarde de quarta-feira (11).

Segundo a polícia, Luis seria funcionário da vítima e teria cometido o crime para roubar dinheiro do peixeiro. O crime teria sido cometido com ajuda de outra pessoa que ainda não foi presa.

Luis segue para a Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS) onde o caso vai continuar sendo investigado para que mais provas sejam colhidas. Se comprovado, de fato, que ele seja autor do crime, ele deve seguir para um presídio.

Familiares do peixeiro estiveram na frente do Fórum Henoch Reis, onde comemoraram a prisão preventiva. Com cartazes, os familiares pediram que a Justiça seja feita.



​Foto: Altemir Coelho/Portal do Holanda