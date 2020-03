Jovem suspeito de ameaçar crianças de morte durante roubo é preso no Amazonas

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

Manaus/AM - Um homem de 18 anos foi preso suspeito de ter colocado terror em uma família ao fazer um assalto em uma residência na Zona Rural do município de Careiro Castanho, no Amazonas.

Segundo a polícia, por volta das 14 horas de quinta-feira (6), policiais do 1º Pelotão Independente de Polícia Militar do Careiro-Castano, foi acionada para verificar ocorrência em que dois homens teriam adentrado a uma residência localizada no quilômetro 128 da Rodovia BR 319, e roubado alguns objetos entre os quais, duas espingardas de propriedade dos moradores.

Ao chegar no endereço citado na denúncia, os policiais militares ouviram o relato das vítimas explicando que, os ladrões agiram com violência contra os mesmos, ameaçando todos os moradores, inclusive algumas crianças, com arma de fogo e realizaram o roubo saindo pela porta lateral da casa em direção à mata dos arredores.

Com informações mais detalhadas, os policiais iniciaram as buscas dos acusados seguindo os rastros deixado pelos mesmos e, conseguiram encontrar a dupla que, percebendo a chegada dos homens da lei, passaram a disparar com arma de fogo contra a guarnição, sendo repelidos, nesta hora, um dos elementos conseguiu se evadir mata à dentro.

Os policiais conseguiram deter um deles, de 18 anos de idade e com ele foi encontrado o material subtraído da residência, as duas espingardas e o simulacro de arma de fogo do tipo pistola que o acusado, reconhecido depois pelas vítimas, trazia em sua posse.

Recebendo voz de prisão, o rapaz junto a materialidade do crime foi apresentado a autoridade de polícia civil na 34ª Distrito de Polícia do Castanho.