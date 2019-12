Jovem baleado na perna morre após 21 dias internado em hospital de Manaus

Manaus/Am – Após passar 21 dias internado no Hospital João Lúcio, Felipe Nogueira dos Santos, 20, acabou morrendo na noite de domingo (22), por volta de 21h30.

De acordo com a polícia, o jovem foi baleado no dia 1º deste mês na rua Andirá, no São José, na Zona Leste.

Segundo a polícia, Felipe foi baleado com um tiro na perna, mas devido aos ferimentos precisou amputar a perna baleada. Devido a complicações médicas ele acabou morrendo.

O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).