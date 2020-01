Internautas sugerem entrada de Patixa Teló em BBB 20

Após as participações das amazonenses Milena Fagundes (BBB 9) e Vivian Amorim (BBB 18), internautas amazonenses reclamaram nas redes sociais da ausência de um nome na lista divulgada para a 20ª edição do Big Brother Brasil: Patixa Teló.

O atração apresentada por Tiago Leifert que terá de influenciadores a atletas, não teve nenhum representante do Amazonas, e claro, o nome de Antônio Luiz Souza da Silva, de 42 anos, conhecido como ‘Patixa Teló, foi o nome mais citado na web amazonense para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

"Imagina ela na piscina do BBB”, “ela ia dar o show”, "Patixa iria arrasar com os Boys do BBB”, foram alguns dos comentários postados nas redes sociais.

Qual ícone amazonense que você gostaria de ver no reality?