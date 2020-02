Homem sai para comprar pão e é executado por pichadores do CV em Manaus

Manaus/AM - O pedreiro Wallemberg Vieira Bello, 31, o “Aldrim”, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (13), na rua Natal, beco da Paz, no bairro da Compensa 2, zona Oeste de Manaus.

De acordo com com o delegado Adriano Felix, titular do 8ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), a vítima tinha acabado de sair de casa para comprar pão. Na volta para casa, ele foi abordado por cinco homens, que estavam pichando um muro no local, com siglas da fação Comando Vermelho, que efetuaram mais de 10 disparos.

"Eu contei ao menos 13 tiros pelo corpo dele. Acreditamos que eles usaram pistola .40 e 380. A informação que nós temos é que eles vieram sim pra executar ele. Eles vieram a pé e parece que tem ligação com facção criminosa. Vamos apurar quem são os indivíduos", destacou.

A mãe da vítima, Francisca das Chagas Garcia Vieira, 55, contou que o filho tinha passagem pela polícia, mas que estava pagando na justiça.

“Meu filho tinha roubado um celular e estava pagando por isso. Eu fui avisada por uma vizinha que ele estava morto. Acredito que tenha algo haver com essas facções criminosas, que vai matar até inocentes”, disse.

A dona de casa, disse ainda, que o filho não tinha dívida com ninguém. Mas que era usuário de drogas desde os 12 anos de idade. “Meu filho estava trabalhando de pedreiro para mim. Ele tinha o vicio de drogas dele, desde os 12 anos de idade, mas não tinha divididas com ninguém. Ele estava no hora erra e no momento errado”, comentou.

O corpo será removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).



Foto: Altemir Coelho/Portal do Holanda