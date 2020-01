Homem mata 'amigo' com facada no peito durante bebedeira no Amazonas

Manaus/AM - Geliomar de Souza Paiva, 40, morreu ao ser esfaqueado no peito durante uma discussão com um colega em uma bebedeira, na cidade de Maués, no interior do Amazonas.

O crime ocorreu por volta das 4h, na rua Três, no bairro Donga Michilis. O pai do suspeito conta que a dupla estava consumindo bebida alcóolica durante toda a noite no local, quando de repente, se desentendeu.

Os ânimos se exaltaram e o acusado surgiu com uma faca, desferindo o golpe contra o peito de Geliomar que veio à óbito. O assassino fugiu do local e está sendo procurado pela polícia local.