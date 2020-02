Homem é preso após tentar matar o próprio avô no Amazonas

Manaus/AM - Na segunda-feira (04), às 16h30, policiais civis da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, sob coordenação da delegada Roberta Merly, titular da unidade policial, prenderam, em flagrante, um homem de 35 anos, denunciado por tentar mantar o próprio avô, um idoso de 85 anos. O crime ocorreu na tarde do mesmo dia, na residência da vítima, situada no bairro Liberdade, naquele município (distante 68 quilômetros em linha reta da capital).

De acordo com a autoridade policial, o infrator foi preso no porto daquela cidade, situado no bairro Centro. Na ocasião do delito, o homem e o idoso iniciaram uma discussão, momento em que o neto da vítima desferiu um golpe de madeira na cabeça do idoso, que ficou gravemente lesionado. Após o ocorrido, a vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar do município e, posteriormente, devido à gravidade do ferimento, transferido para um pronto socorro, situado em Manaus, onde continua recebendo atendimento.

“Depois da tentativa de homicídio, o neto da vítima tentou fugir da cidade. Após procedermos com as diligências, conseguimos rapidamente chegar ao paradeiro do infrator, que, no momento em que recebeu voz de prisão, já se encontrava em uma embarcação, prestes a viajar para Anamã (município distante 165 quilômetros em linha reta da capital)”, explicou a titular da DEP.

Procedimentos – Conduzido ao prédio da delegacia, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Ao término dos procedimentos, ele permanecerá na DEP, que funciona como unidade prisional naquele município à disposição da Justiça.