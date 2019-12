Homem é morto a tiros por pistoleiros na zona Sul de Manaus

Manaus/AM – Raniery Maciel de Oliveira, 28, foi morto com três tiros, na noite de segunda-feira (23), na Avenida Marquês da Silveira, bairro Raiz, zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, um veículo Renault, modelo Logan, de cor prata e placa não identificada passou no local, parou próximo ao Bar do Pimenta, onde a vítima estava, e efetuou os disparos.

A vítima ainda foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital 28 de Agosto, mas morreu por volta das 4h desta terça-feira (24).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.