Homem é morto com tiro na cabeça na zona Sul de Manaus

Manaus/AM - Um homem ainda não identificado, foi morto com um tiro na cabeça, na tarde desta quinta-feira (16), na rua São Jeronimo com 31 de Março, no bairro da Betânia, zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, ele foi socorrido por moradores da área e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul, mas acabou chegando morto.

A polícia não soube informar de que forma os atiradores abordaram a vítima e nem a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)