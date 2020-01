Grupo suspeito de furtar celulares em shows na Arena da Amazônia é indiciado em Manaus

Manaus/AM - Policiais do 12ª Distrito Integrado de Polícia (12ª DIP) indiciaram cinco pessoas por furto de aparelhos celulares e outras sete foram identificadas por receptar esses objetos em Manaus.

Segundo o titular do 12ª DIP, delegado Raul Neto, os aparelhos eram roubados durante shows que ocorriam na Arena da Amazonia, zona Oeste da cidade, no final do ano passado.

De acordo com o delegado, após o roubo, o grupo vendia esses aparelhos em um sire de compra e venda na internet.

O delegado destacou, que o grupo falsificava e montava uma nota fiscal para cada aparelho, fazendo com que os produtos parecessem de boa procedência.

Pelo menos 180 celular foram furtados nos três últimos shows que ocorreram na Arena da Amazonia, conforme informou o delegado.

O delegado disse ainda, que pelo aproximadamente 90 aparelhos foram recuperados desde que as investigações iniciaram. Os aparelhos foram devolvidos aos donos.