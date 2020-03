Grupo que roubou trator de associação agrícola no Amazonas é preso a caminho do Pará

Manaus/AM - Quatro pessoas, entre elas uma mulher, foram presas nesse sábado (29) suspeitos de participar do roubo de um trator, de um carro e de uma motocicleta no município de Rio Preto da Eva, no Amazonas. Os veículos já estavam em uma balsa no Rio Amazonas, a caminho do estado do Pará, quando foram interceptados pela Polícia Civil.

Um funcionário público de Rio Preto também teria participado do roubo do trator, dando apoio armado ao grupo. Ele está sob investigação. Conforme a PC, o crime ocorreu no último dia 28 de fevereiro na sede da Associação Agrícola da cidade. O grupo invadiu o local armado, fez funcionários reféns e levaram o veículo.

O mesmo foi trazido para Manaus e colocado em uma balsa, juntamente com a moto e o carro que tinham sido roubados em outra ocasião. O trator já havia até sido revendido por R$ 60 mil, a um agricultor do município de Rorainópolis, no Pará, que aguardava apenas a chegada dele.

Ao receber a informação que a balsa estava nas proximidades do município de Itacoatiara, os policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), com o apoio de policiais da Delegacia Fluvial e do Departamento de Polícia do Interior, conseguiram abordar o transporte e recuperar os bens.

O grupo foi preso na embarcação e vai responder por associação criminosa armada, roubo majorado, receptação qualificada, falsificação de documento e estelionato.