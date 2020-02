Ex-policial militar suspeito de participar de chacina será julgado nos próximos dias em Manaus

Manaus/AM - O ex-policial militar Francisco Marques dos Reis, o ‘Max’, será julgado na próxima terça-feira (3) de Março, por quatro homicídios que ocorreram na comunidade Novo Milênio, bairro Santa Etelvina, zona Norte.

O julgamento está previsto para ocorrer na 3º Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Ministro Henoch Reis. O nome do juiz que presidirá a sessão ainda não foi divulgado.

A chacina ocorreu no dia 27 de fevereiro de 2015. Foram mortos Edney Souza dos Santos, Ivan Texeira Pessoa, Denilson Lobo Rodrigues e Keitiane Nunes Godinho, no quintal de uma casa.

Uma jovem, que na época tinha 17 anos, conseguiu sobreviver ao se esconder no forro da casa. E se tornou a única testemunha do caso. Porém em março de 2018 foi encontrada morta em estado de decomposição na avenida das Flores, zona Norte.