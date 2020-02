Estudante é preso suspeito de envolvimento na morte de dono de lancha no Amazonas

Manaus/AM - O estudante Maykon Figueiredo Gonçalves, 20, foi preso na tarde de quinta-feira (6), na casa da mãe dele, na rua Leôncio de Farias, no município de Careiro da Várzea, suspeito de matar Izaias Araújo de Brito, no dia 3 deste mês, no mesmo município.

De acordo com o delegado do 39ª Distrito Integrado de Polícia (DIP) do Careiro da Várzea, David Jordão, na manhã do crime, dois homens, identificados por Giovane e Lucas Medeiros Fernandes, que estão sendo procurados pela polícia, entraram na lancha de fretes da vítima, efetuaram dois disparos de arma de fogo contra Isaías, e em seguida jogaram o corpo dele no rio. Em seguida fugiram para uma área de mata.

Conforme o delegado, assim que chegaram no município, Geovane e Lucas tiveram ajuda de Maykon para fugir dos policiais que estavam investigando o desaparecimento de Isaías. Ainda segundo o delegado, informações preliminares apontam que o crime tenha sido motivado por briga de organizações criminosas.

O delegado ressaltou que as investigações em torno do caso estão em andamento para prender a dupla e encontrar o corpo da vítima.

Maykon foi indiciado por homicídio qualificado. Apos os trâmites legais ele será encaminhado para uma unidade prisional em Manaus, onde ficará a disposição da Justiça.