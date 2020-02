Estado que faz fronteira com Amazonas tem caso suspeito de coronavírus

A Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho monitoram um casal suspeito de estar com coronavírus, que procurou a rede básica de saúde com sintomas de gripe.

O Ministério da Saúde recomendou que o casal fosse mantido em isolamento domiciliar até que os sintomas de doença respiratória viral fossem extintos.

O casal esteve em São Paulo, onde compartilhou transporte por aplicativo com um chinês que se dirigia do aeroporto de Guarulhos para centro da capital paulista.

A Secretaria estadual de Saúde de Rondônia informou que exames para doenças respiratórias como H1N1, Influenza e vírus Sincicial - que provoca infecção respiratória em recém-nascido - deram resultados negativos. Amostras do material coletado do casal foram enviadas para a Fiocruz verificar se estariam contaminados com o coronavírus.

O governo de Rondônia ressaltou que como o chinês que compartilhou o veículo com o casal em São Paulo não foi localizado, o Ministério da Saúde não incluiu o caso entre os investigados no país.