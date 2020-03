Escolas estaduais terão aulas suspensas por 15 dias, anuncia Governo do Amazonas

Bolsonaro não é um homem mau

O Governo do Estado do Amazonas anunciou que irá suspender, entre outros serviços, as aulas de toda a rede pública estadual de educação em Manaus. Essa é uma das medidas preventivas ao Coronavírus Covid-19.

A medida incluem escolas estaduais e Colégios Militares. Para as faculdades e institutos privados, a mesma medida foi passada como recomendação.

Veja mais detalhes na live divulgada pelo órgão e apresentada pelo governador.