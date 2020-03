'Encapetado', homem esfaqueia várias vezes esposa e cunhada no Amazonas

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

Manaus/AM - Um homem de 35 anos foi preso após esfaquear a própria esposa e a cunhada dentro de uma casa na tarde desse domingo (8), no bairro Aparecida, no município de Eirunepé, município localizado no interior do Amazonas.

As vítimas estão internadas em estado grave. Gonzaga Júnior, chefe de polícia da cidade, relata que o crime ocorreu por volta das 16h30, na rua Mousenhor Coutinho.

Na ocasião, supostamente drogado e embriagado, o homem pegou uma faca de cozinha e desferiu vários golpes nas vítimas. Os ferimentos atingiram os braços, pernas e cabeças das mulheres. A polícia foi acionada e conseguiu prender o agressor em uma das ruas do bairro.

Ele foi levado para a 7º Delegacia Regional de Eirunepé e vai responder por tentativa de homicídio. As duas irmãs seguem internadas e devem passar por cirurgia nas próximas horas.