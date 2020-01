Em Manaus, polícia divulga lista de veículos roubados recuperados

Manaus/AM - Três carros e três motocicletas foram recuperados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) entre a manhã de quinta-feira (23) e a madrugada de hoje (24). As ações foram registradas nos bairros da Paz, Jorge Teixeira, Nova Cidade e Redenção.

Dois veículos foram localizados por policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, sendo uma motocicleta de placa NOV-0017, com restrição de furto, e o carro de placa JUK-6511, com restrição de roubo.

Outros dois veículos foram encontrados no bairro Redenção, zona centro-oeste da capital. O Renault Sandero, branco, placa PHA-8129, na rua 15 de Outubro, foi recuperado pela 10ª Cicom, e a motocicleta Honda, branca, placa JWV-7924, na travessia Íbis, foi recuperada por militares da 17ª Cicom.

Também pela 17ª Cicom, foi localizado, com restrição de furto, o Gol, vermelho, placa JWM-0482, na rua Henoch Reis, bairro da Paz, zona centro-oeste. O carro foi encaminhado à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Já no bairro Nova Cidade, zona norte, foi recuperada pela 15ª Cicom, na rua José Maria da Cruz, a motocicleta Honda, preta, placa ONZ-3785, que apresentava restrição de roubo.

Lista de veículos

Motocicleta Honda, preta, placa NOV-0017

Motocicleta Honda, branca, placa JWV-7924

Motocicleta Honda, preta, placa ONZ-3785

Carro Renault Sandero, branco, placa PHA-8129

Carro Corsa, prata, placa JUK-6511

Carro Gol, vermelho, placa JWM-0482