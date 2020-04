Em Manaus, ônibus 652 é invadido por dez criminosos que roubaram e aterrorizaram passageiros

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Manaus/AM - Um grupo de 10 bandidos, ainda não identificados, tocaram o terror durante um assalto na linha 652, na noite de sexta-feira (3), na avenida Autaz Miriam, bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus

De acordo com a polícia os suspeitos entraram no ônibus no Terminal de Integração 4 e anunciaram o assalto nas proximidades do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo os policiais, no T4, eles se infiltram com outros passageiros e chegou a ameaçar o motorista com uma faca, enquanto os outros aterrorizavam as pessoas que estavam no ônibus.

O grupo fugiu levando os pertences dos passageiros e a renda do coletivo. Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado no 14º DIP.