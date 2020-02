Em Manaus, mulher acorda em cenário imundo, após ser estuprada e estrangulada por vizinho

Manaus/AM - Fernando Henrique Cardoso, 26, o “Gordo”, foi preso na quarta-feira (19), em cumprimento a mandado de prisão preventiva suspeito de estuprar, roubar e tentar matar sua vizinha, 55. O caso ocorreu na madrugada do dia 134 de fevereiro deste ano, por volta das 1h, na casa da vítima, situada no bairro Vila da Prata, na Zona Oeste.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, o suspeito foi preso na rua Paraguaçu, no mesmo bairro e zona que o crime ocorreu. Conforme o delegado, Fernando invadiu a residência da vítima durante a madrugada.

Na ocasião, a mulher que estava dormindo, acordou assustada com o suspeito em cima dela, tentando estuprá-la, momento em que a vítima tentou reagir, mas não conseguiu e ficou desacordada.

Segundo o delegado, horas depois, a mulher acordou novamente, e percebeu que os lençóis da cama, onde dormia estavam sujo de fezes. Acreditando ter tido um pesadelo, ela foi ao banheiro, quando percebeu que estava com marcas vermelhas pelo corpo, a língua os os olhos escuros, momento em que cogitou que havia sofrido um infarto. Entretanto, ao tentar sair da residência para ir até uma unidade de saúde, a vítima constatou que a porta da sua casa estava arrombada e que alguns pertences haviam sumido.

Ainda segundo Barreto, a mulher procurou a polícia, onde realizou, inicialmente um Boletim de Ocorrência por tentativa de latrocínio. No entanto, após oitavas, os investigadores requisitaram exame de conjunção carnal e coito anal, além de perícia no local em que o fato ocorreu. Os procedimentos foram realizados e confirmaram que a vítima foi, também, abusada sexualmente.

O delegado destacou que durante as investigações, o paradeiro do suspeito foi localizado por meio das imagens das câmeras de segurança de imóveis próximos à residência da vítima, que registraram o momento exato em que o suspeito invade a casa da mulher, na madrugada do crime.

Fernando foi indiciado por estupro e latrocínio tentado. Após procedimentos cabíveis no 21ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), ele será levado para audiência de custódia.