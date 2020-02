Em Manaus, mais de 100 pessoas são presas durante o Carnaval

Manaus/AM - Durante patrulhamento ostensivo realizado no feriado de Carnaval, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 94 pessoas, apreendeu 12 adolescentes e retirou de circulação 27 armas de fogo e 18 armas brancas. As prisões estão ligadas a crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, estupro, roubo, adulteração de veículo e embriaguez ao volante.



Ao todo, 27 armas de fogo, 99 munições, 18 facas e 17 quilos de entorpecentes foram retiradas das mãos de criminosos. As ocorrências foram registradas em 38 bairros da capital amazonense.



Entre as ocorrências registradas pela PM está uma no Beco Mossoró, bairro São Francisco, zona sul. Policiais militares da Rocam detiveram seis suspeitos pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Com eles, foram encontrados um rifle calibre 38, 40 pinos de cocaína, 68 trouxinhas, cinco caixas de papel para fumo, 10 relógios de pulso e a quantia de 12.464 em espécie. Todos os envolvidos foram encaminhados para o 1º DIP.



No Centro da capital, a Polícia Militar prendeu oito infratores e apreendeu um adolescente pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Na ocorrência uma arma de fogo, quatro munições, 327 trouxinhas e sete pinos de entorpecentes foram apreendidos. Já no bairro da Compensa, zona oeste, seis pessoas foram presas e um adolescente foi aprendido. Na ocasião, duas armas de fogo, duas munições e 178 trouxinhas foram apreendidas.



Na tarde da ultima sexta-feira (23/02), militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam no bairro Crespo, zona sul, um homem pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O suspeito estava vendendo o material ilícito. Os policiais realizaram abordagem ao suspeito e encontraram com eles uma pistola calibre 38,16 munições, 50 porções de entorpecentes e a quantia de R$ 934 em espécie. O homem foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis.



Um adolescente de 16 anos foi aprendido pelos policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) pelo ato infracional análogo ao roubo e estupro. O menor participou de um roubo a um coletivo da empresa Marcopolo, na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona oeste, e ao ver a presença dos militares o jovem adentrou em uma área de mata e estuprou uma jovem que estava em sua residência próxima da área de mata. O adolescente confessou o crime e foi levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).



Cristinei Lira de Souza, de 30 anos, foragido da Justiça pelo crime de roubo, foi preso na madrugada de hoje (27) pelos policiais da Rocam. O infrator foi detido no bairro Petrópolis, zona sul. Ao ser abordado em atitude suspeita, foi constatado em seu nome o mandado de prisão pelo crime de roubo. O homem foi levado para 1º DIP.