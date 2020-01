Em Manaus, dupla armada rouba loja de ferragem e dispara tiros no local

Manaus/AM - Dois homens em uma motocicleta vermelha, modelo Honda Bros, assaltaram, na tarde de terça-feira (7), uma loja de materiais de construção localizada na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, a dupla chegou ao local usando uma arma de fogo, anunciaram o assalto e levaram toda a renda do estabelecimento. Na fuga, os criminosos chegaram a atirar para intimidar os funcionários do local.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.