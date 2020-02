Em 24 horas, 19 pessoas são presas em Manaus e 5 armas de fogos são apreendidas

Manaus/AM - Dezenove pessoas foram presas e três adolescentes apreendidos entre noite da quinta-feira e a manhã desta sexta (28), durante patrulhamento da Polícia Militar do Amazonas As ações resultaram na apreensão de cinco armas de fogo, 11 munições, 1,8 mil trouxinhas de entorpecentes e R$ 440 em espécie. As prisões estão relacionadas aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, e foram registradas em 17 bairros da capital amazonense.

Na noite da quinta, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam cinco homens e apreenderam um adolescente, na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona oeste. Com os suspeitos, foram apreendidas cinco armas de fogo, sendo dois revólveres calibre 38, duas escopetas calibre 12 e 33, um rifle calibre 44, dois simulacros e cinco celulares.

Os suspeitos foram conduzidos ao 14ª Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foram autuados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. O adolescente foi encaminhado para Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) onde foi autuado por ato infracional análogo aos crimes citados.

No bairro Alvorada, zona centro-oeste, um homem foi preso por policiais militares da Rocam, pelo crime de tráfico de drogas. Conforme a denúncia, o suspeito estava comercializando entorpecentes no local e, com ele, os policiais encontraram uma bolsa contendo 1.227 trouxinhas de oxi, dois celulares e uma balança de precisão.

Policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 25 anos pelo crime de tráfico de drogas na rua Guabajuba, bairro Cidade Nova, zona norte. Com ele, foi encontrado 107 trouxinhas de oxi e R$ 60 em espécie.

Na madrugada desta sexta-feira, na rua Lobo D’Almada, Centro, policiais militares da Força Tática prenderam um homem de 33 anos com 24 pinos de cocaína, seis trouxinhas de oxi e R$ 70 em espécie. Conforme os policiais, uma menina de 13 anos estava com o suspeito e foi apreendida. Em depoimento, o homem confessou que estava comercializando entorpecentes no local. O suspeito foi levado ao 1º DIP, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor. A criança foi levada para a Deaai.

O foragido da Justiça Jonathas Gomes da Silva, 25, foi capturado por policiais militares da 30ª Cicom na rua Boari, bairro Jorge Teixeira, zona leste. Os policiais informaram que estavam patrulhando a área quando avistaram o foragido em atitude suspeita. Ao ser verificado no sistema, os policiais militares se certificaram que Jonathas possuíam um mandado de prisão pelo crime de homicídio. O suspeito foi conduzido ao 14º DIP.

Veículos

Uma motocicleta modelo Honda CG 125 Fan, cor preta e placa NOT-1118, foi localizada no bairro Cidade Nova. A moto possuía restrição de roubo e foi entregue ao proprietário. Na rua São Domingos, bairro Cidade de Deus, um carro do modelo Chevrolet Celta Wind, cor vermelha e placa MZT-9670 foi localizado pelos policiais da 13ª Cicom. O automóvel possuía restrição de roubo.