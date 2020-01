Durante perseguição policial carro de suspeitos invade lava jato em Manaus

Manaus/AM - Quatro homens não identificados, trocaram tiros com a polícia na tarde de segunda-feira (6), na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

Segundo a polícia, o grupo estava em um carro Gol de cor branca quando foram abordados pela polícia, mas se recusaram a parar e trocaram tiros com a guarnição. Durante a perseguição os suspeitos perderam o controle do veículo e invadiram um lava-jato, fugindo em seguida.

A polícia disse ainda, que tentou abordar o veículo porque minutos antes recebeu a denúncia de um assalto a uma loja de frios, e o carro usado no roubo teria as mesmas características do que estava o grupo.

Os quatros infratores são procurados pela polícia.