Dupla invade escola Intelectus e rouba pertences de alunos em Manaus

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Manaus/AM - Dois homens, não identificados, assaltaram na tarde deste sexta-feira (13), a escola particular Intelectus - Formação Profissional, situada na avenida Leonardo Malcher, Centro.

De acordo com a polícia, testemunhas disseram que a dupla entrou no local com o objetivo de assalta o caixa-eletrónico que tem na escola, mas como não conseguiram levaram apenas dois celulares e um relógio.

A policia disse ainda, que durante o assalto, um senhor teve a arma de fogo apontada para sua cabeça. A dupla teria agido com violência.

Eles seguem foragidos. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.