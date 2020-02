Dupla é presa comercializando carne de roedor do Amazonas

Um homem de 28 anos e outro de 22, foram presos na noite de quinta-feira (6) com carne de caça ilegal no município de Jutaí, no interior do Amazonas.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações em torno do caso iniciaram após as equipes receberem denúncias anônimas informando que a dupla estava no porto daquele município, com a carne da caça ilegal e que posteriormente seria comercializada pelos suspeitos.

“Nos deslocamos ao local informado na delação e constatamos a veracidade da informações repassadas. Abordamos os indivíduos que confessaram a autoria do crime. Com eles apreendemos 19 carnes de Paca, provenientes da caça ilegal realizada aqui no município”, relatou um dos policiais que realizou a prisão.

Caçar paca, assim como qualquer outro animal silvestre, é considerado crime e proibido por lei em todo o Brasil.

Após o flagrante, a dupla foi autuada em flagrante por crime ambiental. Ao término dos procedimentos cabíveis, a dupla irá permanecer na carceragem da 56ª DIP, à disposição da Justiça.