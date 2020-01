Disfarçado de cliente homem assalta restaurante em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 22 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na tarde deste domingo (12), após se passar por cliente e assaltar um restaurante no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, o homem chegou ao local e pediu uma refeição, em seguida anunciou o assalto munido de uma faca de açougue, que conseguiu no próprio restaurante.

Clientes do restaurante entraram em luta corporal com o assaltante, mas ele conseguiu correr para uma área de invasão próxima ao local. A polícia foi acionada e o capturou na rua dos Açaizeiros, no bairro Grande Vitória.

O homem foi levado ao 14º Departamento Integrado de Polícia (DIP) onde passou por procedimentos cabíveis.