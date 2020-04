Desaparecido há 2 dias, menino é encontrado amarrado e amordaçado em invasão no Amazonas

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Manaus/AM - Um garoto de 12 anos foi encontrado amarrado e amordaçado nesse sábado (4), dentro de um barraco localizado em uma área de invasão no município de Parintins, no interior do Amazonas.

A vítima havia sumido na última quinta-feira (2), após sair de casa para brincar na rua. A Família registrou o desaparecimento e buscas já vinham sendo feitas nas proximidades da casa do menino. Os pais temiam até que ele tivesse caiu em um rio e se afogado.

O sofrimento chegou ao fim, quando policiais receberam a denúncia de que a vítima estava sendo mantida refém na invasão. No local a criança foi achada sozinha com uma fita na boca, e os pés e as mãos presas.

No corpo dele havia sinais de violência. O menino foi entregue a mãe e seguiu para a delegacia da cidade onde o crime foi registrado.

A polícia investiga caso, mas ninguém foi preso. O casebre onde ele estava foi incendiado por populares revoltados, assim que a polícia deixou a área.