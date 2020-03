Decapitado e sem os braços, idoso é encontrado boiando em lago no Amazonas

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Manaus/AM - José Cassiano da Silva, 62, foi encontrado decapitado e sem os braços, na manhã de terça-feira (3), no Lago do Coelho, na comunidade do Purupuru, zona rural do município do Careiro Castanho.

De acordo com a polícia, familiares da vítima disseram que a última vez que ele tinha sido visto foi no domingo (1), quando havia saído para pescar.

A polícia ainda não sabe a motivação do crime. O caso está sendo investigado.