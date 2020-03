De goleada, Manaus FC vence Fast Clube no estádio da Colina

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Manaus/AM - Invicto no campeonato amazonense, O Manaus FC venceu o Fast Clube por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (12), no Estádio Ismael Benigno (Colina), no bairro São Raimundo, zona oeste da capital.

No primeiro tempo, Manaus e Fast tentaram, mas a bola não entrou e acabou com o placar no 0 a 0. Já no segundo tempo, Manaus voltou com força e logo nos dois primeiros minutos de partida, Mateus abriu o placar e Manaus FC passou na frente do Rolo Compressor.

O Fast até tentou reagir e Raylson perdeu a oportunidade de empatar a partida. Aos 21 minutos, de cabeça saiu o segundo gol para o Gavião, com o lance do Janeudo. E oito minutos depois, Rennan fez o gol da vitória, seu primeiro pelo Manaus. Com placar final de 3 x 0, para o Gavião do Norte.

Manaus FC ganhou sete jogos e empatou sete e chega ao seu 22º jogo sem perder, mantendo sua invencibilidade.