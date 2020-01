No Amazonas, criminosos matam professor indígena e obrigam família a pular de lancha no rio

Manaus/AM - Dois homens foram presos nessa quarta-feira (8), suspeitos de assassinarem a tiro de espingarda Joabe Marins da Cruz, 33, um professor indígena da comunidade Cajuhiri Atravessado do Rio Solimões, no entorno do município de Coari, no Amazonas.

O crime aconteceu na noite da última terça-feira (7), depois que o irmão de Joabe roubou a arma de outro homem, membro de uma família com a qual eles teriam uma rixa antiga.

Indignado, o cunhado da vítima roubada reuniu um grupo de moradores e cercou a casa do acusado. Ao chegarem, eles avistaram o professor na janela e após discussão, um deles disparou um tiro de espingarda contra ele.

Joabe morreu na hora e o bando fugiu. Segundo a polícia, familiares foram até o 5° Batalhão de Polícia Militar de Coari e registraram o crime, mas logo seguida, os policiais foram informados de que a família de Joabe estava se preparando para vingar a morte dele.

Enquanto os agentes estavam em busca dos assassinos, foram chamadas para um barco recreio, onde estavam alguns parentes de Joabe que teriam sido atacados pela suspeito de atirar no professor.

Eles contaram que estavam voltado para casa em uma lancha, quando o homem surgiu em uma rabeta com outros criminosos armados e invadirem a embarcação.

Dentro dela, os ocupantes foram obrigados a pular no rio sendo que um deles ainda teria levado um tiro na perna antes de saltar. Tanto o ferido quanto o pai de Joabe desapareceram nas águas e não foram encontrados até agora. A lancha foi roubada pelos criminosos.

A polícia prendeu o acusado e outros dois envolvidos no crime. Na delegacia eles contaram uma versão diferente e afirmaram que foram atacados pelos parentes de Joabe enquanto voltavam para casa com a mulher e dois filhos pequenos.

O suposto atirador também conta que só reagiu a ação para proteger a família e que de fato expulsou a família da lancha. Ele também confessou que matou o professor, mas justifica que o mesmo estava armado na janela quando eles chegaram casa.

A embarcação roubada foi encontrada perto da casa dele escondida no meio de uma vegetação. Todos os envolvidos foram conduzidos e apresentados na 10ª Delegacia de Polícia Civil em Coari para os procedimentos cabíveis. As buscas pelo corpo do pai de Joabe e de outro homem continuam no rio.