Corpo em decomposição é encontrado dentro de saco em ramal de Manaus

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

Manaus/AM – O corpo de sexo ainda não identificado, em estado de decomposição, foi encontrado nesta segunda-feira (2), próximo a uma área de mata às margem do Ramal do Ipiranga, no bairro Distrito Industrial, na zona Leste.

Segundo a polícia, o cadáver foi encontrado por populares que passavam pelo local, devido ao forte odor. O corpo estava amarrado dentro de um saco plástico.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.