Conhecido como 'Japão', mototaxista é assassinado em plena luz do dia no Amazonas

Manaus/AM - Um mototaxista, identificado apenas como “Japão”, foi assassinado a tiros na manhã desse sábado (8), no bairro de Santa Helena localizado no município de Coari, no interior do Amazonas.

A vítima era morador do bairro. Segundo testemunhas o crime ocorreu por volta das 7h30, quando um pistoleiro se aproximou do homem disparou contra ele a queima-roupa.

Japão morreu na hora e os moradores ficaram perplexos com o homicídio executado em plena luz do dia. O motociclista era bastante conhecido e querido no bairro e já teve um bar chamado Arriégua. De acordo com eles, o homem não teria envolvimento com criminosos.